Deze programma’s mag u niet missen op donderdag 27 december

Het jaar loopt stilaan op zijn eind en dus wordt er volop teruggeblikt. Dat doet de VRT vanavond in ‘Jaaroverzicht 2018’. Wie even wil ontsnappen aan al die overzichten en eindejaarslijstjes kan vluchten naar twee verschillende werelden: de dierenwereld van ‘Dynasties’ of de sprookjeswereld in ‘Jack the Giant Slayer’.