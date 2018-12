Stiemerheide in Genk is één van de bekendste Limburgse hotels, met sterrenrestaurant De Kristalijn als uithangbord. Minder bekend is dat ook niet-hotelgasten in de stemmige bar terecht kunnen voor een drankje en kleine gerechten.

“Iedereen is welkom”, zegt general manager Jos Schols. In de winter is het aangenaam toeven bij de open haard, in de zomer biedt het terras een weids uitzicht over de ...