Tele-Onthaal krijgt meer oproepen over eenzaamheid tijdens feestdagen

Tele-Onthaal Limburg krijgt in de eindejaarsperiode dubbel zoveel telefoontjes over eenzaamheid dan gewoonlijk. “Mensen die zich doorheen het jaar ook alleen voelen, voelen dit schrijnender aan tijdens de feestdagen”, verduidelijkt Patricia Hemelaer.

“Het is niet zozeer dat we een boost van oproepen krijgen. Het ligt vooral aan de thema’s van de gesprekken”, vertelt Hemelaer. “Dan zijn wij een luisterend oor. Voor vele mensen is het een opluchting dat er iemand is, dat ze even kunnen ventileren, en zo de moed vinden om door te gaan.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. Tele-onthaal is bereikbaar op het nummer 106 en via www.tele-onthaal.be.