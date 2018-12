De Raad voor Verkiezingsbetwistingen boog zich donderdagochtend over de klacht van Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en zijn verzoek tot nietigverklaring van de verkiezingen. Voorzitter Herman Matthijs verwacht dat de Raad op donderdag 3 januari uitspraak zal doen in de zaak.

Om half elf is voor de vijfde kamer van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in het Ellipsgebouw in Brussel de vraag tot nietigverklaring van de verkiezingen in Bilzen behandeld. De advocaat van Johan ...