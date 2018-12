Deze feestelijke kapsels maak je zelf in een handomdraai

Feestjurk, check. Maar wat doe je op oudejaarsavond met je haar als je te laat bent om een afspraak te maken in het kapsalon? BV-kapper Jochen Vanhoudt legt stap voor stap uit hoe je vijf feestelijke coupes makkelijk zélf klaarspeelt.

De hoge paardenstaart

1. Maak de staart op je achterhoofd. Niet helemaal bovenaan, anders krijg je een palmboomeffect.

2. Verstuif lak over de coupe en strijk glad met de bus haarlak. Doe dit niet met je handen, want dan blijven de haartjes eraan kleven.

3. Wrijf steeds in de richting van de paardenstaart om de kleine haartjes optimaal weg te werken.

4. Dun haar? Toupeer de staart voor meer volume.

Beach waves

1. Verstuif een hittebestendige spray of haarlak op droog haar.

2. Krul lok per lok met een platte tang naar buiten toe.

3. Stop net voor het einde, rechte haarpunten maken de look helemaal af.

Foto: Instagram Jochen Vanhoudt

Weelderige krullen

1. Toupeer de haarwortels voor nog meer volume.

2. Accentueer de krullende lengtes met een zeer kleine krultang.

3. Breng volumepoeder en onzichtbare droogshampoo aan op de wortels.

4. Zet goed wild met de vingers en klaar.

Tip: oogt extra glamoureus als je de krullen opzij schuift met een fonkelende speld.

Foto: Instagram Beyoncé

Dubbele dot

1. Kam het haar goed door.

2. Maak een middenscheiding of een zigzag variant.

3. Neem aan elke kant van de scheiding een flinke pluk haar en zet vast met speldjes.

4. Creëer een speelse golving in de achterste lokken of trek steil met een platte tang. Bij dit kapsel is het belangrijk dat de rest van het haar er niet ongestyled bijhangt.

5. Maak nu met de ene pluk haar bovenop je hoofd een staartje, herhaal aan de andere kant.

6. Toupeer de staartjes lichtjes en draai ze rond je wijsvinger tot je een vol dotje krijgt.

7. Zet vast met schuivertjes, fixeer met lak en klaar.

mykennajean Foto: Instagram /

De visgraatvlecht

1. Kam de knopen uit je droge haren.

2. Maak een middenscheiding en verdeel je haar over twee staarten.

3. Neem een lok haar aan de buitenkant van de ene staart en voeg die bij het midden van de andere staart.

4. Wissel voortdurend van kant tot op het einde.

5. Maak vast met een elastiekje. Trek de vlecht eventueel wat los voor een vleugje boho chic.

Tip: maak twee visgraatvlechten en werk af met glitter. Of wat dacht je van kleine kerstballetjes?