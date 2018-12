Opa (68) verloor dit jaar zijn vrouw en hond, maar kreeg een hartverwarmend kerstcadeau van zijn kleindochter

Een man uit Noord-Ierland heeft een moeilijk jaar achter de rug. Eerst stierf zijn hond, maar voor hij een nieuwe puppy in huis kon halen sloeg het noodlot opnieuw toe en verloor hij zijn vrouw. Na vijftig jaar huwelijk zat de man in zak en as, en hij was volgens zijn kleindochter een beetje op de dool. Ze besloot om hem een hartverwarmende verrassing te bezorgen op kerstdag en deelde de aangrijpende video van het moment waarop haar opa “weer verliefd wordt”.

Al miljoenen mensen bekeken het prachtige en emotionele moment waarop de 68-jarige Patrick O’Goan zijn kersverse pup in de armen kon sluiten. “Zijn zwarte labrador overleed een paar maanden geleden en hij vroeg Nanny of hij een nieuwe mocht kopen”, aldus Sophie in de Noord-Ierse media. “Maar ze stierf een maand geleden en sindsdien lijkt hij zo verloren. We hebben hem verrast met Kerstmis en hij is nu al verliefd!”