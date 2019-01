Deze vier schoenen scoor je in de solden

Vrouwen staan bekend om hun schoenenfascinatie, maar ook mannen kunnen beter meer dan een paar achter de hand hebben. Van klassieke kostuumschoen tot sportieve sneaker: deze schoenen scoor je in de solden!

Preppy mocassins

De schoenentrend die we ook dit voorjaar overal gaan zien? Mocassins. Onder een chino, opgerolde jeans of geklede short in de zomer, het kan zeker geen kwaad om te investeren in een paar instappers tijdens de solden.

Klassieke kostuumschoenen

Als je slechts wil investeren in één paar schoenen, kies dan voor een paar stijlvolle kostuumschoenen. Tip: kies voor een lederen schoen in een neutrale kleur, zo heb je eindeloos veel combinatiemogelijkheden met de rest van je garderobe.

Sportieve sneakers

Een té sportief model (denk typische witte gympen of opzichtige loopschoenen) is een no-go. Je gaat tijdens de solden beter op zoek naar een gekleed model uit leer of stevig canvas in een neutrale kleur of subtiele print.

Stoere laarzen

Brede veters, dikke zolen en stevig materiaal…Dat zijn de kenmerken van een stijlvol paar stoere laarzen. Zwarte, beige of cognac exemplaren met een minimum aan details zorgen voor een mannelijke look. Winterse investering? Check!