Heeft Netflix op de valreep nog engste horrorfilm van het jaar beet? “Durf niet meer rondlopen met open ogen”

“Welke volslagen gek heeft het scenario voor ‘Bird Box’ geschreven? Ik ben doodsbang!” De eerste reacties op de nieuwste horrorfilm van Netflix liegen er niet om, ‘Bird Box’ jaagt zijn kijkers de stuipen op het lijf.

“Ik ben net naar ‘Bird Box’ aan het kijken en ik moet eerlijk toegeven, ik kijk met de stuipen op het lijf”, zo klinkt het onder meer op sociale media. En: “Ik voel me echt idioot. Ik weet dat het maar een film is, maar ik durf niet eens meer in huis rond te lopen met mijn ogen open.”

Die angst voor geopende ogen heeft alles te maken met het plot van de film. Sandra Bullock speelt er een moeder in die samen met haar twee kinderen moet overleven in een post-apocalyptische wereld waarin een vreemde kracht de touwtjes in handen heeft. In haar huis blijven alle rolluiken naar beneden en als ze buitenkomt, moet dat met een blinddoek, want open je je ogen, dan neemt de vreemde kracht het van je over en word je gedwongen jezelf op een wrede manier om te brengen.