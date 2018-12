Vrouw uit Sint-Niklaas vlak over Nederlandse grens doodgestoken

Bij een steekincident op straat in het Nederlandse dorp Clinge, in de Zeeuwse gemeente Hulst, is 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.

“Omstreeks 03.10 uur in de nacht van woensdag op donderdag kwam bij het Operationeel Centrum van de politie een melding binnen dat er een vrouw gewond op straat zou liggen in de De Ruyterlaan in Clinge. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse”, zegt de Nederlandse politie.

“De vrouw werd met ernstige verwondingen aangetroffen op straat. Zij is ter plaatse aan de verwondingen overleden nadat nog pogingen waren gedaan om haar te reanimeren.”

Het slachtoffer betreft een 33-jarige vrouw uit Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen). Wat ze in Clinge, vlakbij de Belgische grens, deed is nog niet duidelijk.

“Vanmorgen is een verdachte aangehouden. Het betreft een 63-jarige vrouw uit Clinge. Zij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze wordt gehoord. De rol van de verdachte is op dit moment nog onduidelijk. Ook over de omstandigheden is nog niets bekend.”

De politie deed vanmorgen al een oproep tot getuigen.

Het was de tweede dodelijke steekpartij in Zeeland in 24 uur tijd. In Vlissingen kwam woensdag een 28-jarige inwoner van die stad om het leven. De politie vond de man zwaargewond op straat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn gearresteerd. De politie onderzoekt nog hun betrokkenheid bij de steekpartij.