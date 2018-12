Zal Meghan Markle vroeger bevallen dan iedereen verwacht?

Meghan Markle heeft op Kerstmis een praatje gemaakt met een fan, fotografe Karen Anvil. Ze stond op de eerste toen de koninklijke familie naar de jaarlijkse feestmis ging in Norfolk en kreeg meer informatie over de royal baby…

Toen de fotografe vroeg aan Markle of ze uitkeek naar de geboorte van haar eerste kindje, antwoordde de hertogin van Sussex niet met een simpele “ja” of “neen”. “We zijn er bijna”, zei ze. En met dat antwoord suggereert ze dat de kleine jongen of het kleine meisje er misschien vroeger zal zijn dan de wereld verwacht...

Op 15 oktober kondigden Meghan Markle en de Britse prins Harry aan dat ze in blijde verwachting zijn van een kindje, dat “in de lente zal geboren worden”. Een exacte maand werd niet bekendgemaakt. Koninklijke correspondenten begonnen dan maar te rekenen en gingen er van uit het koppel de aankondiging maakte toen Markle drie maanden zwanger was. Dat betekent dat ze in april zou moeten bevallen.

Maar door het antwoord van Meghan beginnen die verslaggevers nu te twijfelen - wie weet was ze al langer zwanger op het moment van de aankondiging en komt het kindje een aantal weken vroeger op de wereld.