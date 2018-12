Ben Weyts deelt kerstwens ‘uit de toekomst in Vlaamse republiek’: “In 2018 werden dieren geslacht zonder verdoving”

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) deelde in deze laatste dagen van 2018 een ‘kerstwens uit de toekomst’. In de video van de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn zien we een gepensioneerde Weyts vertellen aan zijn kleinkinderen wat de voorbije 30 jaar veranderde. “Toen deden sommige mensen nog dieren dood zonder verdoving. Ze zijn ermee gestopt op 1 januari 2019”, vertelt Weyts met een knipoog.

Vanaf 1 januari 2019 is onverdoofd slachten verboden in Vlaanderen. Vanaf dan is er geen uitzondering meer om religieuze redenen. Dat besliste het Vlaams Parlement quasi unaniem afgelopen zomer. De slachthuizen kregen tot 2019 om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten.

Om capaciteitsproblemen op te vangen blijven collectieve slachtvloeren mogelijk, maar daar zal enkel verdoofd kunnen geslacht worden.