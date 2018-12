Dit verandert allemaal op 1 januari: prijsstijgingen, comeback van priorzegel en meer afval in gft-bak

Op 1 januari worden een heleboel nieuwe maatregelen van kracht: zo stijgen de prijzen van onder andere bier, internetbankieren, doktersbezoeken en begrafenissen. We zien ook de comeback van de priorzegel, mag er meer afval in de gft-bak, en worden nieuwe autobestuurders strenger opgevolgd. Gelukkig stijgen onze lonen, gemiddeld met… 36 euro.

CONSUMENT

Foto: Photo News

Bier duurder

De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Een woordvoerster had het over een gemiddelde prijsverhoging van 0,016 euro per glas voor de consument. In de winkels gaat het om een gemiddelde verhoging met 0,015 euro per flesje. Ook Alken-Maes voert een prijsstijging door.

Banken trekken tarieven op

Bankieren via BNP Paribas Fortis wordt voor sommige klanten een stukje duurder. Een reeks tarieven gaat de hoogte in. Voorts rekent de bank vanaf Nieuwjaar ook extra kosten aan voor het beheren van nalatenschappen die binnen de twaalf maanden na het overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij ING worden op 1 januari 2019 een reeks tarieven opgetrokken. Bij KBC en Belfius waren geen tariefwijzigingen gepland.

Ook Proximus duurder

Ook telecomoperator Proximus trekt de tarieven op van verschillende producten, waaronder ook de populaire bundels Tuttimus en Familus. Ook de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules worden duurder. Meestal gaat het om een verhoging met ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).

Doktersbezoek duurder

De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen met 3,3 procent. De remgelden stijgen grosso modo evenredig mee, zodat de kosten voor de patiënten zo goed als gelijk blijven.

Standaard 60 euro voor ambulance

Wie straks de tussenkomst van een 112-ambulance nodig heeft, zal standaard een factuur van 60 euro krijgen. Nu bedraagt de factuur gemiddeld 130 euro. Als patiënt krijg je daar de helft van terug van de overheid, maar daarvoor moet je wel een attest indienen bij je ziekenfonds. De gemiddeld eigen kost bedraagt dus 65 euro. Straks wordt de standaardfactuur 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.

Foto: credit

Kerkelijke huwelijken en uitvaarten duurder

Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. De stijging van het tarief met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing aan het tarief dateert van begin 2011.

Energiefactuur naar beneden

Toch iets dat goedkoper wordt: de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. “Een gezin betaalt in 2019 gemiddeld 46 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.”

Bpost werkt weer met priorzegels

Wie een brief verstuurt, moet weer kiezen tussen een non-priorzegel, waarbij de brief later bij de bestemmeling aankomt, en een duurdere priorzegel. Welke zegel je ook kiest, die zal meer kosten dan de huidige postzegels. Eén priorzegel zal 1 euro kosten, of 9,7 euro voor een velletje van tien zegels. Alleen met die zegels is vanaf 1 januari de levering de volgende werkdag nog verzekerd. Het alternatief is een non-priorzegel van 95 cent per stuk of 9,2 euro voor tien. Die is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo’n postzegel brengt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen. Wie nog postzegels heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt bpost die zegels automatisch als non-prior.

Meer afval mag in gft-bak

Je mag straks meer keukenafval meegeven met het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Onder meer vis- en vleesresten, eieren en eierschalen worden voortaan als gft beschouwd. Zowel plantaardig als dierlijk keukenafval en etensresten (ook van vis en vlees) mogen vanaf 2019 in de gft-bak. Dat geldt ook voor schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen), vaste zuivelproducten (zoals kaas), en eieren en eierschalen. Wordt ook gft: de mest van kleine huisdieren, zoals cavia of konijn.

Theezakjes en koffiepads horen vanaf 1 januari niet meer thuis in de gft-bak. Uit onderzoek is immers gebleken dat die kunststoffen bevatten. Koffiedik en papieren koffiefilters zijn dan weer wél gft. Volgende zaken zijn al langer uit den boze in het gft: vloeistoffen, vet en oliën, behandeld hout, dierenkrengen en beenderen, kattenbakvulling en vogelkooizand, mest van grote huisdieren, stofzuigerstof, kurk, asresten, aarde en zand, fruitstickers, plastic bloempotjes en oorstokjes.

Verkoop van synthetische onkruidverdelgers aan particulieren verboden

Het merendeel van de onkruidverdelgers verdwijnt straks uit de rekken. Vandaag zijn totaalherbiciden op basis van glyfosaat zoals het omstreden Roundup al verboden voor particulieren, en vanaf volgend jaar komen daar ook de synthetische herbiciden bij. Particulieren zullen vanaf volgend jaar dan ook geen selectieve herbiciden meer vinden in tuincentra en doe-het-zelf-zaken waarmee ze bijvoorbeeld het onkruid in hun gazon kunnen bestrijden. Na een uitdooftermijn van één jaar mogen die producten vanaf 1 januari 2020 niet meer gebruikt worden in de tuin.

VERKEER

Niet langer inhaalverbod voor vrachtwagens op snelweg

Het inhaalverbod voor vrachtwagens op snelwegen met twee rijvakken verdwijnt. Het verbod zal enkel nog gelden bij regenweer. Indien de regio’s dat nodig vinden mogen ze voor bepaalde delen van de snelweg wel een inhaalverbod opleggen, met verkeersborden.

38 kilometer extra kilometerheffing voor vrachtwagens

Het wegennet waar de kilometerheffing voor vrachtwagens geldt, wordt uitgebreid met 38 km. Het gaat meer specifiek om drie trajecten: de A11 van Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49), de N36 van Roeselare (R32) tot de N35 in Zarren, en de N722, van de N80 in Hasselt tot de N718 in Sint-Truiden.

Beginnende bestuurders moeten naar ‘terugkommoment’

Beginnende Vlaamse bestuurders moeten straks naar zogeheten ‘terugkommomenten’. Wie vanaf 1 oktober 2017 zijn definitieve rijbewijs heeft gehaald, moet zes tot negen maanden later opnieuw naar het examencentrum om te bewijzen dat hij het roze papiertje waard is. Concreet bestaat het lesmoment uit een opleiding van 4 uur in een groep van 6 à 18 deelnemers. Dat kost bestuurders 100 euro. Wie de opleiding laattijdig volgt, betaalt een toeslag van 50 euro. Wie het terugkommoment niet volgt, riskeert een boete tot 4.000 euro. De bedoeling van het extra leermoment is de rijvaardigheden extra aan te scherpen en de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in de ongevalstatistieken aan te pakken.

Ook meest vervuilende benzinevoertuigen verboden in Brussel

De Brusselse lage-emissiezone geldt straks ook voor de meest vervuilende benzinewagens. Geen enkel voertuig zonder euronorm of van euronorm 1 mag dan nog in het Brussels gewest rondrijden. Voor dieselvoertuigen was dat al sinds begin 2018 het geval. Bovendien zullen dieselvoertuigen van euronorm 2 vanaf 1 januari 2019 ook niet meer welkom zijn in Brussel. Bestuurders moeten echter niet meteen een boete verwachten: er geldt een overgangsperiode van drie maanden.

Verplichte periodieke keuring voor oldtimers

Voertuigen die in Vlaanderen als oldtimer geregistreerd staan, moeten verplicht naar een periodieke technische keuring. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks gebeuren. Voor voertuigen die 25 tot 30 jaar oud zijn, komt er een jaarlijkse keuring, voertuigen tussen de 30 en 50 jaar moeten tweejaarlijks gekeurd worden, en voor nog oudere voertuigen is dat een keer om de vijf jaar.

Elektrische motorfietsen vrijgesteld van verkeersbelasting

Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar vanaf 1 januari geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer op te betalen. De vrijstelling komt bovenop de zero-emissiepremie van 1.500 euro die iedereen met een elektrische motor krijgt.

POLITIEK

Foto: Photo News

België wordt lid van de VN-Veiligheidsraad

België wordt twee jaar lang niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, samen met de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Indonesië en Zuid-Afrika. Tijdens zijn tweejarig mandaat wil België in het bijzonder inzetten op preventie, de bescherming van burgers in conflicten en de naleving van humanitair recht, mensenrechten en genderkwesties.

Zeven nieuwe fusiegemeenten

Vlaanderen is vanaf 1 januari zeven fusiegemeenten rijker. De nieuwe fusiegemeenten zijn Aalter (Aalter + Knesselare), Deinze (Deinze + Nevele), Kruisem (Kruishoutem + Zingem), Lievegem (Waarschoot + Lovendegem + Zomergem), Puurs-Sint-Amands (Puurs + Sin-Amands), Pelt (Overpelt + Neerpelt) en Oudsbergen (Opglabbeek + Meeuwen-Gruitrode). Zij zijn in totaal goed voor 195.000 inwoners. Door de fusies telt Vlaanderen vanaf 2016 niet langer 308, maar 300 gemeenten.

OCMW’s geïntegreerd in gemeenten

De OCMW’s worden voortaan geïntegreerd in de gemeenten. Door de integratie van de OCMW’s in de gemeenten zit het sociale beleid niet langer in een aparte structuur. Er komt één raad (gemeenteraad = OCMW-raad) die de strategische beleidslijnen zal vastleggen in één strategisch meerjarenplan. De integratie moet leiden tot een betere dienstverlening en tot een geïntegreerd lokaal sociaal beleid en is geen besparingsoefening.

Jan Smets zwaait af als gouverneur Nationale Bank

Voor Jan Smets luidt het nieuwe jaar het einde in van zijn mandaat als gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB). Hij gaat met pensioen en wordt vervangen door Pierre Wunsch. Smets, die gouverneur was sinds 11 maart 2015, sluit zijn mandaat af op nieuwjaarsdag. Op 2 januari wordt hij immers 68 jaar en moet hij verplicht met pensioen als NBB-gouverneur. Hij zal de titel van eregouverneur krijgen.

Vlaanderen int al zijn belastingen zelf

Vlaanderen gaat zelf instaan voor de inning al zijn belastingen, aangezien het gewest ook de belasting op kansspelen en speeltoestellen zal innen. Tot nu toe deed de federale overheidsdienst Financiën dat.

Vlaamse sociale bescherming breidt uit

De Vlaamse sociale bescherming breidt ook fors uit. Zo zullen ook de mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra onder het systeem vallen. Wie veel zorg nodig heeft, krijgt dan weer een zorgbudget, een maandelijkse tegemoetkoming.

GEZONDHEID

Strengere regels voor gebruik zonnebank

Wie onder de zonnebank wil gaan, moet een doktersattest voorleggen met daarop zijn of haar huidtype. De maatregel werd genomen om mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste huidtype, te beschermen - zij mogen geen zonnebank gebruiken. Het huidtype kan bepaald worden door een arts, of door het zonnecentrum zelf, als het over een toestel beschikt dat de huidgevoeligheid kan bepalen.

CM stopt met terugbetaling homeopathie

De christelijke mutualiteit CM stopt met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. Bij de CM sneuvelen naast de tegemoetkoming voor homeopathie vanaf 1 januari ook onder meer die voor oordoppen op maat, het lidgeld van jeugdverenigingen en podologische zolen.

Onder meer bij Partena, OZ en de Socialistische Mutualiteiten blijft de tegemoetkoming voor homeopathische middelen wel gelden. De Socialistische Mutualiteiten werken op dit moment wel aan een hervorming van hun voordelenpakket. Ze sluiten niet uit dat de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen daarbij ook uit de boot valt.

Medicatie tegen hepatitis C voor alle patiënten terugbetaald

Alle patiënten met hepatitis C krijgen straks hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar ze wordt nu uitgebreid naar de patiënten bij wie de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt. Dit jaar krijgen 1.100 patiënten de medicatie tegen hepatitis C terugbetaald. Door de uitbreiding van de terugbetaling zouden daar volgens schattingen van het RIZIV zowat 1.000 patiënten bijkomen.

Screening dikkedarmkanker ook voor 51- en 52-jarigen

Ook 51- en 52-jarigen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek voor dikkedarmkanker. Nu mikt die screening nog op mensen tussen 53 en 74 jaar. Elk jaar worden meer dan 1,4 miljoen Vlamingen uitgenodigd om zich te laten onderzoeken op borstkanker, baarmoederhalskanker of dikkedarmkanker. Door de ziektes vroegtijdig op te sporen en te behandelen, vergroot de kans op genezing.

Vlaamse ondersteuningspremie nu ook na ernstige ziekte

De Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap kan voortaan ook worden aangevraagd door mensen die herstellen van een ernstige ziekte. De maatregel moet het mensen die bijvoorbeeld kanker overwonnen of revalideren na een hersenletsel, mogelijk maken om de draad weer sneller op te pikken. Werkgevers kunnen dan een loonpremie aanvragen voor werknemers met een arbeidshandicap als hun beperking een impact heeft op het uitoefenen van de job.

Ziekenhuizen krijgen zelfde financiering voor standaardingrepen

Ziekenhuizen krijgen voor standaardingrepen, zoals een blindedarmoperatie zonder complicaties, straks allemaal hetzelfde bedrag van de overheid. De hele hervorming moet de zorg efficiënter organiseren. Door de vergrijzing neemt het aantal oudere en chronisch zieken toe, terwijl de rekeningen van steeds meer ziekenhuizen in het rood eindigen. Daarom komt er een nieuw financieringssysteem en moeten ziekenhuizen onderling afspreken wie welke gespecialiseerde zorg aanbiedt.

KINDEREN

Pleegzorgouders en adoptieouders krijgen meer verlof

Pleegzorgouders en adoptieouders krijgen recht op zes weken verlof per ouder wanneer ze een kind in hun gezin opvangen. Vanaf 2019 komt daar om de twee jaar nog een week bij, tot 17 weken tegen uiterlijk 2027. Het wordt ook mogelijk ouderschapsverlof een halve dag per week of een volledige dag elke twee weken op te nemen, al blijft het totaal van vier maanden per kind per ouder wel. Voorlopig kan ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende één dag per week opgenomen worden.

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Vlaanderen neemt de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren. Voor de geboorte (of adoptie) krijgt men al een startbedrag van 1.122 euro. Dat is het vroegere kraamgeld. Dat startbedrag kan vanaf vier maanden voor de geschatte geboortedatum aangevraagd worden.

Meer middelen voor kleuter- en basisonderwijs

Het basisonderwijs krijgt meer administratieve ondersteuning. Het gaat om 20 miljoen euro jaarlijks, of een toename van administratieve ondersteuning met meer dan 20 procent. En eenmalig komen er 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en 10 miljoen euro voor ondersteuning op de werkvloer van kleuter en lager onderwijs. Die eerste 10 miljoen kan dienen voor de aankoop van speelgoed, nieuwe bankjes en stoeltjes, computers... Het andere pakket van 10 miljoen euro mogen de kleuter- en lagere scholen gebruiken voor bijkomende uren kinderverzorging, zorgcoördinatie of leerkracht (vb. co-teaching).

Ook kleuters kunnen tijdelijk onderwijs aan huis krijgen

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) wordt ook mogelijk voor kleuters. Daar wordt 180.000 euro voor uitgetrokken. Kinderen vanaf 5 jaar hadden al langer echt op onderwijs aan huis, maar dat systeem wordt nu uitgebreid zodat ook kinderen vanaf de eerste kleuterklas daar gebruik van kunnen maken.

Kosten voor kinderen na scheiding wettelijk geregeld

Voortaan treedt een regeling in werking die de buitengewone kosten voor kinderen van gescheiden ouders regelt. Dat moet onnodige discussies voorkomen als er na een echtscheiding onvoorziene kosten opduiken die niet onder de gewone onderhoudsbijdragen voor de kinderen vallen.

Maandelijkse uitbetaling van moederschapsuitkering voor zelfstandige mama’s

De moederschapsuitkeringen voor zelfstandigen die mama geworden zijn, zullen maandelijks uitbetaald worden. Nu duurde het soms tot vier maanden vooraleer de ziekenfondsen die uitkering betaalden. Elk jaar worden tussen de 5.000 en 6.000 zelfstandigen mama. Ook werknemers krijgen deze uitkering maandelijks uitbetaald.

Proefproject met ‘Simba-ouders’

Op 1 januari start Jongerenwelzijn een proefproject voor baby’s en peuters in de Vlaamse jeugdhulp. Zij zullen dan niet langer enkel in een pleeggezin of voorziening opgevangen kunnen worden, maar ook bij zogenaamde ‘Simba-ouders’, ouderfiguren die twee tot vier jongeren kunnen opvangen in een kleinschalige en familiale setting.

WERKEN

Stijging van nettolonen door laatste fase taxshift

Als gevolg van de derde en laatste fase van de taxshift gaan de nettolonen iets naar omhoog. Gemiddeld zal ieders nettoloon daardoor 36 euro hoger liggen. Daarnaast zien meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van de Belgische bedienden, hun loon volgend jaar met 2,16 procent stijgen.

Procentueel is de stijging het grootst voor de lage lonen. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro, houdt vanaf 1 januari 2019 1.612,63 euro netto over. Dat is een stijging met 2,36 procent of 37,19 euro in vergelijking met 2018. Wie 3.000 euro bruto verdient, zal in 2019 1.955,51 euro overhouden, berekende SD Worx. Dat is een stijging met 1,87 procent of 35,84 euro tegenover 2018.

Werknemers boven de 65 hebben recht op vijf maanden arbeidsongeschiktheidsuitkering

Werknemers die ouder zijn dan 65 jaar, hebben straks gedurende vijf maanden recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na de periode van het gewaarborgd loon. Die periode van vijf maanden telt bovendien mee voor de opbouw van pensioenrechten.

Regels voor gerichte arbeidsmigratie versoepeld

Om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken is het voortaan gemakkelijker voor bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Vooral voor hoog- en middengeschoolden moet werken in Vlaanderen makkelijker en aantrekkelijker worden. Zo komen er voor buitenlandse hooggeschoolden arbeidskaarten die drie jaar geldig zijn in plaats van één jaar. Eens ze hier vier jaar hebben gewerkt, krijgen ze bovendien voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt.

Expats kunnen vergunningen met één document aanvragen

Expats van buiten de Europese Unie die in ons land komen werken, kunnen voortaan hun arbeids- en verblijfsvergunning via één document aanvragen. België was een van de laatste EU-lidstaten waar dat nog niet mogelijk was.

PENSIOENEN

Alle pensioenen op dezelfde dag uitbetaald

Gepensioneerden zullen op dezelfde dag hun pensioenbedragen uitbetaald krijgen, of ze nu werkten als zelfstandige, ambtenaar of werknemer. Pensioenen worden nu op verschillende data betaald en die zijn dan nog eens verschillend naargelang het statuut. Voortaan zullen de pensioenen betaald worden op de eerste dag van die betaaldata. Door de wet zullen bepaalde burgers ook niet meer tot januari moeten wachten om hun pensioen van december te ontvangen.

Alle effectief gewerkte jaren tellen mee voor pensioen

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, wordt daar voortaan voor beloond in de berekening van zijn of haar pensioen. Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslisten om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die men erna nog presteerde, telden niet meer mee. Daar komt vanaf 1 januari verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.

Vrij aanvullend pensioen voor alle loontrekkenden

Alle werknemers komen straks in aanmerking voor een aanvullend pensioen, via bijvoorbeeld een groepsverzekering of een pensioenfonds, aangeboden door de werkgever. Tot nog toe kon dat maar voor driekwart van de loontrekkenden.

WONEN

Drie in plaats van twee maanden huurwaarborg

Wie een woning wil huren, zal niet langer maximaal twee, maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat armere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Die zal aangevraagd kunnen worden bij het Vlaams Woningfonds. De huurder moet de lening op twee jaar terugbetalen, al is die termijn met zes maanden verlengbaar.

Regime voor mede-eigendom versoepeld

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die een appartement in hetzelfde gebouw verhuren, hebben vaak andere belangen, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Een nieuwe regeling van minister van Justitie Geens moet daar een einde aan maken. Belangrijkste nieuwigheid is de versoepeling van meerderheden binnen de algemene vergadering. Nu is er nog een drievierdemeerderheid om knopen door te hakken bij grote werken, vanaf 2019 wordt dat teruggebracht tot een tweederdemeerderheid.

Woningen krijgen energielabel

Op het energieprestatiecertificaat (EPC) van een woning, appartement of studio staat voortaan ook een energielabel. Dat gaat van A tot F, net zoals bij bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines, waardoor je in een oogopslag een idee krijgt of de woonst energiezuinig is of niet. Bovendien zal het vernieuwde EPC ook concrete aanbevelingen bevatten over mogelijke ingrepen aan bijvoorbeeld dak, spouwmuren en binnen- of buitenmuren, hoeveel die ongeveer zullen kosten en hoe energie-efficiënt de woning nadien zal zijn. De bedoeling is dat meer mensen zo overtuigd worden om hun huis of appartement energiezuiniger te maken. Een EPC wordt altijd opgemaakt bij de bouw van een nieuwe woning, en is verplicht wanneer je een woning of appartement wil verhuren. Wie al een geldig EPC heeft, is niet verplicht een nieuw te laten opmaken.

Nieuwe premie voor warmtepompboiler

Wie een warmtepompboiler installeert, kan daar een premie voor krijgen van 400 euro. De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Een warmtepompboiler haalt warmte uit de lucht en geeft die af aan het sanitair water. Zo’n toestel is tot 70 procent zuiniger dan een elektrische boiler.

Energielening alleen nog voor sociale doelgroepen

De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen een energielening aan voor energiebesparende ingrepen in de woning, zoals isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen en warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en verenigingen kunnen nog zo’n lening afsluiten.

VARIA

Netflix en co moeten bijdragen aan Vlaamse producties

Netflix, Amazon en andere streamingdiensten moeten vanaf 1 januari 2019 financieel bijdragen aan de productie van Vlaamse films en tv-series. Tot nog toe moesten ze dat niet, terwijl ze steeds sterkere concurrenten zijn voor kabeldistributeurs zoals Telenet en Proximus, die elk jaar iets meer dan 1,3 euro per abonnee investeren in Vlaamse fictie.

Kermispony’s verboden in Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië worden kermispony’s verboden. In Vlaanderen bestaat al zes jaar een strikte reglementering voor het gebruik van pony’s en paarden, maar daar gaat het niet om een verbod.

Verbod op onverdoofd slachten van kracht

In Vlaanderen gaat een verbod op onverdoofd slachten in. Kleine herkauwers en pluimvee mogen dan alleen nog maar geslacht worden met elektronarcose, waardoor het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn. Bij kalveren en runderen moeten slachthuizen post-cut stunning toepassen, een methode waarbij het dier meteen na de halssnede wordt verdoofd. Eens elektronarcose ook voor die dieren op punt staat, wordt de techniek ook bij kalveren en runderen verplicht. Dieren moeten in Vlaanderen al langer voor het doden worden bedwelmd bij het slachten. Enkel voor religieus onverdoofd slachten in erkende slachthuizen gold een uitzondering.

Gedragscode voor voetbalclubs over scheidsrechters

Bestuurders, stafleden en spelers van de 24 Belgische profclubs moeten zich houden aan regels omtrent de respectvolle omgang met de wedstrijdleiding. Clubs die het reglement overtreden, moeten een boete van 5.000 euro betalen. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld wordt geïnvesteerd in de arbitrage.

De interne code geldt onder andere voor agressieve en denigrerende reacties op de prestatie van de scheidsrechter. Ook insinuaties omtrent de integriteit of onpartijdigheid worden voortaan bestraft. Het gaat dan voornamelijk over uitlatingen in de media.

Amnestieperiode voor wapens zonder vergunning loopt af

Wie een vuurwapen zonder vergunning bezit, kan dat straks niet meer zomaar laten regulariseren. Wie zo’n vuurwapen bezit, kreeg het afgelopen jaar van justitieminister Geens nog een laatste kans om dat te laten regulariseren. Mensen konden een vergunning aanvragen, de wapens afstaan aan de politie, verkopen of laten neutraliseren, en in ruil daarvoor werden ze niet vervolgd. Maar wie nu nog betrapt wordt op het bezit van een vuurwapen zonder vergunning, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro.

Nieuwe visquota van kracht

De Belgische vissers mogen voortaan minder tong en kabeljauw bevissen. De vangstmogelijkheden voor kabeljauw in de Noordzee en het aanpalend Engels Kanaal dalen met 30 procent en in de Keltische zee met 50 procent. Tong mag weer meer bevist worden in de Ierse zee, in het Bristolkanaal waar Belgische vissers veel rechten hebben minder. Op dezelfde wijze schommelen de rechten voor tongvangst in het oostelijk deel van het Engels Kanaal: vorig jaar een stijging van 25 procent, dit jaar een daling met evenveel procent.