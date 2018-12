Met 17.286.122 euro werd een recordbedrag ingezameld voor De Warmste Week. Nu moet dat geld nog bij de goede doelen belanden. De Koning Boudewijnstichting roept op om het zo snel mogelijk door te storten. “Elk jaar moeten we mensen vriendelijk aanmanen.”

Een stevige geldstroom is het, die zeventien miljoen euro die met 12.495 acties is ingezameld tijdens De Warmste Week. De VRT laat die stroom in goede banen leiden door de Koning Boudewijnstichting. Die ...