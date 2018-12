VIDEO. Après Ski viert tiende editie met Willy Sommers

Sint-Truiden - De Grote Markt in Sint-Truiden stond gisteren bomvol met toeschouwers voor de tiende editie van Après Ski, het grootste après-ski event van Vlaanderen. Headliner van het feest was Willy Sommers.

Afgelopen zomer was hij nog de grote partyklepper op Pukkelpop, tijdens Après Ski mocht Willy Sommers dit nog eens herhalen met een spetterend optreden. Frank M, ook gekend als stadion-DJ van STVV, en Lassy FM mochten als vaste waardes op Après Ski de sfeer erin houden tot middernacht. Voor uittredend schepen Pascal Vossius was het de kroon op zijn werk als 18 jaar schepen van Middenstand, maar vooral als feestschepen in Sint-Truiden.

Na de teloorgang van de kerstmarkt is de Après Ski een leuke jaarafsluiter voor zo’n 20 Truiense verenigingen die elk hun standje mogen opbouwen om de feestgangers van eten en drank te voorzien. “Door de jaren heen is Après Ski uitgegroeid tot een bekend begrip. Na tien edities blijven we dan ook vasthouden aan onze succesformule: een gratis toegankelijk evenement voor jong en oud”, besluit Marijn Ghys, Shop & The City-manager.