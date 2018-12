Dan toch: popster Miley Cyrus bevestigt haar huwelijk met acteur Liam Hemsworth (en geeft intieme inkijk)

De geruchtenmolen draaide al op volle toeren, maar nu heeft de Amerikaanse popster Miley Cyrus (26) het zelf bevestigd: ze is in het huwelijksbootje gestapt met de Australische acteur Liam Hemsworth (28). Op Instagram lieten ze beelden zien van hun intieme trouwfeest met hun huwelijksdatum: 23 december 2018.

Na de geruchtenmolen krijgen de fans de bewijzen van hun huwelijk. De beelden die Miley Cyrus deelt zijn prachtig. Van enkele Instagrambeelden spat de serene liefde af, terwijl de zangeres op Twitter haar volgens amuseert met haar danspasjes op blote voeten op het nummer ‘Uptown Funk’ van Bruno Mars en Mark Ronson.

Ook de kersverse bruidegom postte zijn favoriete plaatje.

Dé jurk

De ‘Wrecking Ball’-zangeres straalde in een prachtige ivoorkleurige satijnen en zijden jurk. Die is speciaal voor haar ontworpen door de gerenommeerde bruidsontwerpster Vivienne Westwood. Haar laaghangende halslijn zorgde voor ontblote schouders, terwijl de losse stof haar de perfecte mogelijkheden gaf om tijdens hun intieme huwelijksfeest elk danspasje in stijl en comfortabel uit te voeren. Het team van Westwood heeft ondertussen bevestigd dat ze de jurk opnieuw zullen produceren en dat die te koop is vanuit hun winkels in New York en Londen. Het prijskaartje? 7.500 euro.

Voor de rest van haar look koos ze voor minimalistisch en elegant. Haar haren hingen losjes en golvend langs haar gezicht, wat helemaal overeenkomt met de comfortabele maar elegante stijl van haar jurk.

Hemsworth ging voor een strak zwart pak met een zwarte das, al maakte hij zijn reputatie als surfer waar door er een paar witte sneakers onder te dragen.

10 jaar later

Hemsworth en Cyrus leerden elkaar in 2009 kennen op de filmset van ‘The Last Song’, waarna de liefde van op het scherm ook in de realiteit bleef duren. In 2012 waren ze verloofd, maar die verloving werd een jaar later alweer verbroken omdat Cyrus een turbulente en wulpse periode doormaakte. Sinds 2016 zijn de twee opnieuw samen en nadat Hemsworth met gevaar voor eigen leven hun dieren redde uit hun huis tijdens de Californische bosbranden, leek het alsof Cyrus geen minuut meer wilde wachten om hem zijn jawoord te geven.