Politie maakt einde aan blokkade van gele hesjes op snelweg in Voeren

Voeren - De politie heeft woensdagavond laat ingegrepen bij een demonstratie op de snelweg E25 in Voeren in de richting van Maastricht. Zo’ twintig demonstranten met gele hesjes hadden daar vlak voor de grensovergang de rijbaan versperd met onder meer pallets, die ze in brand staken.

De burgemeester van Luik ging in gesprek met enkele deelnemers. Uiteindelijk werd rond 00.30 ingegrepen door de politie. De demonstranten werden afgevoerd en de snelweg werd schoongeveegd.

Ook de grenspost Lichtenbush bij de grens van België met Duitsland werd door demonstranten geblokkeerd, meldt de NOS.

Verzet

De gele hesjes-beweging is vorige maand ontstaan in Frankrijk, als verzet tegen stijgende prijzen en het regeringsbeleid. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op, die op meerdere plaatsen voor dodelijke ongelukken zorgden. In meerdere steden, vooral in Parijs, braken bovendien grote rellen uit.

De beweging verspreidde zich al snel naar andere landen.