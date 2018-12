Politiek Alken blijft ruziën over parking bakkerij

Het politiek debat over een plantvak aan een bakkerij in de Alkense Grootstraat loopt de spuigaten uit. N-VA-fractieleider Peter Bollen heeft nu zelfs een klacht ingediend bij de gouverneur om een beslissing van een wisselmeerderheid op de gemeenteraad in november ongedaan te maken. En dat voor een paar meter grond en wat schamele struiken.