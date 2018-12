Van der Poel ook baas in Zolder

Pech voor Wout van Aert in de openingsronde, Mathieu van der Poel die veertig minuten alleen rijdt en Toon Aerts en Van Aert die strijden voor de tweede plaats. Klinkt dit scenario u bekend in de oren? Het was gisteren in Zolder niet anders. Saai? Niet helemaal. De spankracht komt van de regelmatigheidscriteria: Aerts versus Van Aert in de wereldbeker, Aerts versus Van der Poel in de DVV-trofee. Spannend, maar wel nadelig voor de Belgen op het WK.