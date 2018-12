Koerselaar en wereldburger

Vrijdag naar Genève, dinsdag naar Straatsburg, woensdag naar Belgrado, vrijdag effen een vergaderingske in Brussel, zondag het vliegtuig in richting München… Zouden we het hier hebben over ene Jean-Claude Junker, de voorzitter van de Europese commissie? Of is het een nieuwe versie van de oude hit van Will Tura ‘Ik was verliefd op een air-hostess’, u weet wel vanuit Londen, richting Hong Kong om uiteindelijk in Las Vegas te landen? Vergeet het! Voor ons zit een 72-jarige inwoner van de Beringse deelgemeente Koersel: Cyriel Coomans. Sportjurist én wereldreiziger met een basketbal in zijn maag.