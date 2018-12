Recordaantal verwaarloosde dieren in beslag genomen

HEUSDEN-ZOLDER In 2018 zijn er door de Inspectie Dierenwelzijn ongeveer 10 procent meer verwaarloosde dieren in beslag genomen dan het jaar voordien. En de teller blijft lopen. Op kerstdag kregen ze bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder nog de melding dat er twee paarden weggehaald moeten worden uit een weide in West-Limburg. “Dit jaar was voor de opvang van verwaarloosde dieren een treurig recordjaar. Gelukkig kunnen we tot nu toe de dieren vlot elders onderbrengen. Anders zat het hier overvol”, zegt Rudi Oyen van het VZOC.