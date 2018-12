Voor de bewoners in de buurt van het pluimveebedrijf op de Vinckenroyestraat in Kortessem was het even zuchten toen ze de aanvraag voor een flinke uitbreiding van de kippenstallen zagen. “Er komen dubbel zoveel slachtkuikens in twee nieuwe stallen. Dat zo’n 180.000 kippen voor geuroverlast en fijn stof zullen zorgen, daar hoef ik geen tekening bij te maken”, uit buurman Jos Houbrechts zijn bezorgdheid. “We hebben zwarte vlaggen uitgehangen. Hopelijk zal het gezond verstand zegevieren.”