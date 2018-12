Het was de onvermijdelijke Ally Samatta die Genk gisteren met zijn 15de competitiematch van het seizoen halfweg de eerste helft weer in de race bracht. Maar uiteindelijk forceerden twee spelers met defensieve inslag de beslissing: Sébastien Dewaest en Bryan Heynen Voor Heynen was het zelfs zijn eerste doelpunt ooit in de Jupiler League. “Eindelijk word ik beloond.”