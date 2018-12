Kerstvoetbal, een feest. Meer dan 19.000 fans werden in een goed gevulde Luminus Arena vergast op een heerlijk feestmenu. KRC Genk sloot een zinderend 2018 op passende wijze af tegen een nochtans sterk gestart AA Gent (3-1) en telt al 17(!) punten voorsprong op de nummer zeven. Club Brugge volgt voorlopig op 10 punten, geen wonder dat heel Genk feestend en zingend de nacht inhoste. “Ook in match 36 haalden we ons beste niveau”, glunderde Philippe Clement.