Het was eindelijk nog eens feest in de nochtans maar voor de helft gevulde Alverberg. Hubo Limburg United nam na een sterke wedstrijd immers de maat van Kangoeroes Mechelen (98-83), dat nochtans daverend van start ging (2-14). Zes spelers van de thuisploeg eindigden in de dubbele cijfers, maar Kadheen Carrington was samen met Carter en Depuydt zondermeer de uitblinker. Opmerkelijk: Carrington bracht de nacht voordien in het ziekenhuis door met een voedselvergiftiging en was tot een paar uur voor de match onzeker.