Johnny Depp moet afscheid nemen van Jack Sparrow

Volgens de top van Disney willen ze de populaire filmreeks een frisse impuls geven, onder andere met nieuwe scenaristen. Rhett Reese en Paul Wernick, de schrijvers van ‘Deadpool’, staan bovenaan het lijstje van Disney.

Of de ‘frisse wind’ de enige reden is voor het bedanken van Johnny Depp (55), is niet duidelijk. Feit is wel dat de acteur het op de set van ‘Pirates of the Carribean’ regelmatig aan de stok kreeg met het productieteam. De producenten waren het onder meer niet eens met de excentrieke wijze waarop Depp zijn personage inkleurde.

De acteur reageerde nog niet op het nieuws. Het is trouwens ook nog niet zeker dat er een zesde film zal worden gedraaid. Al lijkt de aankondiging van een ‘nieuw soort’ ‘Pirates of the Caribbean’-film wel te wijzen op meer plannen met de succesvolle filmreeks. (jdr)