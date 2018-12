Maaseik - Zo'n 3.000 bezoekers waren op 26 december in Meeswijk (Maasmechelen) getuige van de kerstparade met tractoren. "Het is de eerste keer dat we dit organiseren," zegt Matty Conings van de Landelijke Gilde Meeswijk. "Er zijn 35 tractoren, maar wat een succes. Elke tractor is een kerstdecor om minuten lang naar te kijken.

Elke tractor is voorzien van duizenden lampjes. De familie Willems uit Meeswijk bracht een levende kerststal ...