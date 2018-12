Gele hesjes blokkeren in Voeren snelweg richting Maastricht

Voeren - Een kleine groep demonstranten met gele hesjes heeft zondagavond in Voeren de snelweg E25 richting Maastricht geblokkeerd.

Ze hebben pallets op de rijbaan gegooid in Voeren, op enkele honderden meters voor de grensovergang bij Eijsden. De Nederlandse politie is ter plekke, maar laat eventueel optreden over aan de Belgische politiediensten.

Volgens de Nederlandse politie Limburg zijn de autoriteiten in gesprek met de ongeveer 15 actievoerders.