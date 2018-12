13 gele kaarten en één goal: Standard wint potige derby op Charleroi

Standard heeft woensdagavond de immer fel beladen derby op het veld van Charleroi met 0-1 gewonnen. In een potige match met maar liefst dertien gele kaarten scoorde Paul José Mpoku op het halfuur het enige doelpunt van de partij. Standard staat steviger op de vierde plaats, Charleroi laat na om de top-zes binnen te duiken

Felice Mazzu koos voor de kraker tussen Charleroi en Standard voor een versterkt middenveld, met Diandy, Hendrickx en Ilaimaharitra. Topschutter Osimhen kreeg voorin steun van Benavente en Bruno.

Bij Standard koos Michel Preud’homme voor de verwachte elf, met Carcela, Mpoku en Djenepo in steun van Emond.

De thuisploeg rook Play-off 1 en begon het beste aan de wedstrijd. Osimhen trapte een mooie aanval naast, en enkele minuten later kopte Angella een vrije trap van Nurio net over. Tot dan was Standard amper gevaarlijk geweest, maar toen Djenepo – die eerder geel kreeg voor een schwalbe – vanuit een schuine hoek op Penneteau schoot, was Mpoku goed gevolgd om de bal binnen te rammen.

De thuisploeg leek even van slag en grossierde in de mistverstanden. Het mocht van geluk spreken dat het schot van Emond voor rust net voldoende werd aangeraakt om voorlangs te rollen.

Charleroi moest na rust uit een ander vaatje tappen, en dat deed het ook. Tot de laatste bal weliswaar, want die veel te vaak onzuiver. Ondertussen had Mazzu er met Henen in de plaats van Diandy een extra aanvaller opgegooid, maar de slordigheid bleef in het spel van de Carolo’s zitten. De wedstrijd lag te vaak stil, met tien gele kaarten in het laatste half uur tot gevolg. Scheidsrechter Laforge gaf iets te vaak geel voor kleine overtredingen, maar vergat dan wel Fai een kaart te geven voor een tackle langs achter op Fai.

Charleroi stond dan wel met vier diepe spitsen én centrale verdediger Dorian Dessoleil voorin, tot kansen kwam de thuisploeg niet meer. Het was Standard dat nog het dichtste bij een treffer stond, maar Mpoku krulde de bal op de paal.

Door de overwinning doet Standard een goeie zaak in de strijd voor Play-off 1. Het staat nu stevig vierde, terwijl Charleroi op een puntje van de top zes blijft hangen.