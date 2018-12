Riemstse gezinnen vier maanden na instorting nog altijd niet terug thuis: “Verzekeraars blijven rond de pot draaien"

Riemst -

In een hotelkamertje van net g

een vijf op vijf meter, daar ‘vieren’ Riemstenaar Benny Willems en zijn gezin dit jaar noodgedwongen kerst en Nieuwjaar. Meer dan vier maanden na de grondverzakking in de Mgr. Trudo Jansstraat in Zussen mogen de drie zwaarst getroffen gezinnen nog altijd niet terug naar hun woningen. “Terwijl de verzekeringsmaatschappijen met elkaar discussiëren over wie moet betalen, zitten wij al bijna een half jaar zonder thuis”, klinkt het bij de families, voor wie het een eindejaar in mineur wordt. “2018 willen we vooral zo snel mogelijk vergeten.”