Daar is Mogi Bayat terug: beschuldigde makelaar duikt op tijdens Charleroi - Standard

Een opvallende gast woensdagavond tijdens de Waalse derby Charleroi - Standard: Mogi Bayat. De Belgische makelaar die als spilfiguur in de operatie Prope Handen 48 dagen in de cel belandde op verdenking van witwaspraktijken en deelname aan criminele organisaties, vertoonde zich tijdens de Waalse derby voor het eerst in het openbaar. In het gezelschap van zijn advocaat Jean-Philippe Mayence.

Dat Bayat net Charleroi uitkoos voor zijn eerste uitstapje naar het voetbal, hoeft uiteraard niet te verbazen. Hij is immers de broer van Mehdi Bayat, algemeen directeur van Sporting Charleroi. Die zei in een interview met Het Nieuwsblad twee weken geleden dat “Mogi Bayat geen contact mag hebben met andere voetbalmakelaars en met de andere beschuldigden, maar hij zich verder vrij mag bewegen in de voetbalwereld.” Om daar aan toe te voegen. “Hij mag dus zomaar in de tribune zitten, maar hij verkiest in de schaduw te blijven.” Het ziet er naar uit dat die periode in de schaduw er nu helemaal opzit.

Foto: BELGA

