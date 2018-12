Zeg je het als je een ongewenst geschenk wil doorverkopen? En vraag je de volle prijs, of geef je beter meteen korting?

Het is stilaan een kersttraditie: foute cadeaus die een dag na - of zelfs al op de dag van - het familiefeest worden aangeboden op zoekertjessites. Maar is het verstandig om dat aan de Gulle Gever te vertellen, of verzwijg je dat beter? Hoeveel vraag je nog voor dat nieuwe tweedehandspakje? En hoe zorg je ervoor dat jouw zoekertje opvalt tussen al die andere? EHBO kerstcadeaus, oftewel: Eerste Hulp Bij Ongewenste kerstcadeaus.