Nederlands hotel laat dakloze (20) binnen slapen tijdens kerstperiode

Een hotel in het Nederlandse Groningen laat een dakloze twintiger gratis overnachten tijdens de kerstdagen. De jongeman krijgt er ook gratis ontbijt en avondeten. Het hotel wil verder geen publiciteit: “Het gaat om die jongen.”

De jongeman raakte enigszins bekend toen een foto opdook op sociale media. Joram Krol fotografeerde de dakloze jongen ruim een week geleden in een stationshal. In de hoek, tegen een muur liggend, een glinsterende kerstboom op de achtergrond. Een schril contrast.

De jongen bleek al 22 weken door Groningen te zwerven, zo schrijft RTV Noord. Een eigenaar van een restaurant, waar onlangs 30 daklozen een lunch kregen, wou meer voor hem doen. Omdat hij ook assistent-manager van een hotel is, wist hij al snel wat.

Nadat hij de goedkeuring van zijn baas had gekregen, ging de hotelketen op zoek naar de jongen. En al snel werd de dakloze gevonden. Eenmaal in het hotel zag hij de voor hem totaal onbekende luxe waarin hij enkele dag mocht doorbrengen. “Hij heeft wel tien keer dankjewel tegen mij gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien”, aldus de assistent-manager.

Tijdens de kerstdagen mag de jongen kosteloos slapen en aanschuiven bij het ontbijt en het avondbuffet in het hotel.

Niet op zoek naar publiciteit

Het hotel lijkt niet op zoek naar goedkope publiciteit: het wil zelfs niet bij naam worden genoemd. “Die jongen vindt het heerlijk dat hij nu enkele dagen volledig kan uitrusten. Het is mooi dat dit uitgerekend tijdens Kerstmis gebeurt, maar deze geste staat daar los van. Dit had ook op elk ander moment in het jaar gekund.”

De dakloze jongeman moet na kerst wel “gewoon” weer de straat op. De assistent-manager heeft intussen via Facebook gevraagd of mensen een extra paar schoenen over hebben voor hem.

“Verder hoop ik dat we ook buiten kerst naar elkaar omzien”, zegt hij. “Want hoewel het fijn is dat we deze jongen even kunnen helpen, zijn alle problemen voor dak- en thuislozen daarmee niet opgelost.”