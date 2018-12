Man rijdt twee personen aan in centrum Antwerpen en pleegt vluchtmisdrijf

Een man van 42 is woensdag opgepakt in Antwerpen nadat hij twee personen had aangereden - van wie één vrouw opzettelijk - en daarna vluchtmisdrijf had gepleegd. Hij reed zonder geldig rijbewijs en zonder papieren voor zijn auto.

Het begon allemaal iets na 14u op het kruispunt van de Sint-Katelijnevest met Kipdorp, in het centrum van Antwerpen. De bestuurder wilde daar rechts afslaan, maar daarvoor moest hij eerst een tram inhalen. Door dat manoeuvre nam hij zijn afslag veel te breed, waardoor hij een voetganger, een man van 39, van het trottoir maaide. “De man raakte zwaargewond aan het been”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie.

In plaats van zich om het slachtoffer te bekommeren, bleef de bestuurder in zijn auto zitten. De echtgenote (47) van het zwaargewonde slachtoffer kwam verhaal halen en zette zich voor de auto. De bestuurder zette zijn voet op het gaspedaal en maaide ook de vrouw van de baan. “Ook zij liep zware verwondingen op”, aldus Migom. “De beide slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gevoerd.” Ondertussen blijkt dat de vrouw in levensgevaar verkeert. Ook een derde persoon, de 23-jarige zus van het vrouwelijke slachtoffer, meldde zich ondertussen in het ziekenhuis met lichte verwondingen.

De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en de politie begon hem meteen op te sporen via nazicht in de omgeving en analyse van de beschikbare camerabeelden in de stad. In de omgeving van het kruispunt van de Korte Winkelstraat met de Molenbergstraat, een beetje verderop, werd de auto aangetroffen. “Het voertuig was leeg, dus hield het snelleresponsteam anoniem toezicht tot wanneer de bestuurder terugkwam”, vertelt Willem Migom.

Na een half uurtje kon de man worden ingerekend. “Hij legde een negatieve ademtest af, maar blijkt niet in het bezit van een geldig rijbewijs, noch van geldige papieren voor zijn auto”, zegt Migom.

Door het ongeval ondervond het tramverkeer in de binnenstad een tijdje hinder.