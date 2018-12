Melania houdt van trosroosjes, Michelle was meer van de bonte bloemen. De kerstversiering van het Witte Huis in Washington is de afgelopen vijf jaar mede de creatie geweest van Susanne Schrijvers uit Vaals.

Eigenlijk maakt het voor haar geen verschil. “Of ik in mijn winkel een boeketje maak van twintig euro of een bloemstuk voor the Oval Office: ik ben een perfectionist. Of het nu voor de president van Amerika ...