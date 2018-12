Van Sportpaleis naar Kristalpark: Rampage wordt tweedaags festival in Lommel

Liefhebbers van stevige beats kunnen 26 en 27 juli nu al vrijmaken in hun agenda. Dan strijkt Rampage – dat vorig jaar twee keer het Sportpaleis wist te vullen – voor het eerst met een festival neer in Lommel. Voor de eerste editie aan het Kristalpark verwacht de organisatie niet minder dan 20.000 bezoekers. “Driekwart van onze bezoekers in het Sportpaleis komt uit het buitenland”, zegt organisator Hans Machiels. “En die willen een festival.”

Rampage begon tien jaar geleden als een relatief kleinschalig feestje voor de liefhebbers van de muziekgenres drum&bass en dubstep. Eerst was dat in de Trix in Antwerpen, later verhuisden ze naar de Lotto ...