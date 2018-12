Gehaaste bestuurder scheurt via voorsorteerstrook door rood licht in Roeselare

Ongeduldige bestuurders kunnen overal een - vaak illegale - manier vinden om enkele seconden eerder op hun bestemming te zijn. De gehaaste bestuurder in bovenstaande video wilde liever niet wachten tot het weer groen werd en reed via de voorsorteerstrook om links af te slaan - waar bestuurders wel groen licht hadden - snel verder.

“De Mercedes reed met volle snelheid en vloog gewoon door op het vak om links af te slaan”, aldus de man die de beelden maakte. “Het was niet mogelijk voor tegenliggers om in te slaan door werken op die weg. Was dat wel mogelijk geweest, was dit niet goed afgelopen.” Het was volgens de man dan ook een bewuste actie om de rij wachtenden snel voorbij te steken.

