STVV sloot het jaar woensdag af met een 1-1-gelijkspel op het veld van KV Oostende. De Kanaries kwamen via kapitein Jordan Botaka snel op voorsprong aan de kust, maar nadat diezelfde Botaka een strafschop miste nam de thuisploeg het heft in handen. De Oostendse druk resulteerde nog voor rust in de gelijkmaker van De Bock. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Ontdek hier onze spelersbeoordelingen.