Eupen klimt verder naar boven na 0-1-zege bij Cercle

2018 was een superjaar voor Cercle Brugge dat in maart kampioen werd in 1B en snel 25 punten verzamelde. In de kerstmatch tegen Eupen wilden ze de kers op de taart zetten. Ze hadden zo graag gewonnen en gingen zelfs weer op afzondering. Een koelbloedig Eupen scoorde echter al vroeg op een diepe bal en bezorgde de vereniging eindejaarsdagen in mineur. Het bleef 0-1. Op de mathematische redding is het dus nog even wachten.

De Warmste Week is amper afgelopen maar niet voor Cercle dat in de kerstmatch tegen Eupen het thema Think Pink centraal stelde. Voor de match hadden alle spelers een roze t-shirt aangetrokken maar één keer gestart speelde Cercle in een stijlvolle zwarte uitrusting. De oproep om de spionkop roze te kleuren bleef zonder gevolg, belangrijker was wel dat de actie ruim 8000 euro opleverde voor de strijd tegen borstkanker.

Cercle-Eupen met kerstmis, wie loopt daar nu warm voor denk je dan? Dat viel best mee met ruim 6000 aanwezigen en op hetzelfde aanvangsuur en in een straal van amper 45 kilometer in dezelfde provincie ook voetbal in Oostende en Kortrijk. Voetballen lukte aanvankelijk niet zo goed in Brugge. Aan de vermoeidheid of een volle maag kon het alvast niet liggen want Cercle was zelfs op Kerstmis op afzondering geweest, voor de 21 ste keer al dit seizoen. Laurent Guyot is een aimabel man maar na de match van vorige vrijdag op Gent ging hij voor het eerst echt eens uit dak. En niet om te feesten maar omdat hij allesbehalve tevreden was over de prestatie van zijn ploeg die kansloos met 4-1 de boot in ging. De wijzigingen waren logisch. De al weken ondermaats spelende Cardona begon op de bank, Hazard was geen haar beter op Gent maar zou een dijblessure hebben opgelopen. Een nieuwe kans dus voor Bongiovanni en Omolo, één van de elf helden tegen Anderlecht maar op Gent geschorst, keerde terug.

Behoorlijk nerveus, net als heel Cercle trouwens. Er waren wel meer zaken die mank liepen. De VAR werkte aanvankelijk niet en het thuispubliek reageerde knorrig op elke beslissing. Niemand vond zijn draai en zelfs doelman Paul Nardi, de absolute sterkhouder, kopte een bal nogal slordig weg. En er was amper een kwartier gespeeld of hij zag een bal door zijn benen over de lijn verdwijnen.

Koné werd er af gelopen op een diepe bal van Blondelle en Etienne reageerde knullig zodat het tikje van de snelle Fall voldoende was voor de 0-1. En zeggen dat ze bij Cercle zoveel verwacht hadden van deze wedstrijd. Drie extra punten konden groen-zwart zo goed als zekerheid brengen over het behoud. Het zou een mooie afsluiter zij van een super 2018 waarin men op 10 maart de promotie naar 1A afdwong en met 25 punten in 20 matchen een goede indruk had gemaakt.

Maar tegen Eupen lukte het dus niet. Ook de ervaren Koné vond zijn draai niet en toen hij een bal verkeerd op de voet kreeg, klopte hij ei zo na zijn eigen keeper, die nogal onhandig de bal onder controle kreeg. Toen Cercle toch eens kon uitbreken waren Bruno en De Belder matig in de afwerking.

Slordig

Guyot liet dezelfde elf nog starten aan de tweede helft maar offerde al snel een middenvelder (Omolo) voor een spits (Cardona) op. Geen slechte keuze want Cardona viel gretig in maar Van Crombrugge moest zich toch niet direct zorgen beginnen baren. Cercle bleek echt wel onmondig en terwijl 45 kilometer verder in Kortrijk de goals om je oren vlogen, waren het in Brugge vooral overtredingen en slordigheden. Vaak irritant ook en als een trainer dan op de bank gaat zitten, weet je dat hij het ook niet meer zo goed zitten. Toch raapte Guyot weer al zijn moed samen om zijn ploeg alsnog tot scoren aan te zetten. Hij haalde zich wel nog dec woede van de thuisfans op de hals door niet de ervaren spits Gakpé in te brengen maar de jonge Lopez (ex-Ajax) die nog geen minuut had gespeeld net als verdediger Delacourt, die hij voorin uitspeelde. Zonder effect allemaal. Eupen speelde intussen koelbloedig in de omschakeling maar echt moeilijke dingen moest ook Nardi niet meer doen. Tenzij in de toegevoegde tijd toen hij de knal van Keita afblokte en geluk had dat de rebound over ging