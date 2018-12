Betaalbaar, rustig en op amper anderhalf uur vliegen: Slovenië is ook voor wintersporters de moeite waard

Vind je een skivakantie met het hele gezin te duur uitvallen? Probeer dan misschien eens de skiresorts in Slovenië uit. Ze zijn relatief onbekend, maar daardoor dus ook een pak goedkoper. De hotels aan de piste zijn familievriendelijk en je kan er in de gezellige dorpjes voor een zacht prijsje genieten van de beste streekproducten. Wij bezochten drie skigebieden en sloten onze reis af met een citytrip in Ljubljana.