STVV kende een droomstart in Oostende via Jordan Botaka, maar na een gemiste strafschop van de Truiense kapitein veranderde het schip volledig van koers. KVO kwam snel terug via Laurens De Bock. In de tweede helft kraakten de Kanaries, maar de West-Vlamingen waren voorin ook te onmondig: 1-1.