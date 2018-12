Tarieven De Lijn stijgen in februari

Een aantal tarieven van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn, waaronder de sms-tickets en de abonnementen, gaan op 1 februari licht omhoog. Aan de prijs van de goedkoopste vervoerbewijzen, diegene die je met de smartphone koopt, verandert er niets. Een sms-dagpas wordt wel flink duurder.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de tarieven bij De Lijn op 1 februari aangepast. ‘Net zoals in andere sectoren volgen de vervoerbewijzen de stijging van de levensduurte’, aldus de openbaarvervoermaatschappij.

Concreet zal bijvoorbeeld een Buzzy Pazz-jaarrabonnement (voor reizigers tussen 12 en 24 jaar) vanaf februari 212 euro kosten (in plaats van 209 euro). Een jaar reizen met Omnipass (voor 25- tot 64- jarigen) kost dan 319 euro (in plaats van 314). Het jaarabonnement voor 65-plussers wordt een euro duurder en kost vanaf februari 54 euro. Ook de andere abonnementsformules en de meeste dagpassen worden wat duurder.

Ook wie per sms zijn vervoerbewijs bestelt, zal vanaf februari meer betalen. Een sms-ticket, dat een uur geldig is, zal dan 2,25 euro kosten (operatorkosten inbegrepen), 10 cent meer dan nu. De prijs van de sms-dagpas zal wel gevoelig stijgen. Die zal vanaf februari 7,15 euro kosten, of 1 euro meer dan nu. Dat is een stijging van zestien procent.

Digitale vervoerbewijzen

Andere tarieven veranderen niet. ‘De digitale vervoerbewijzen (m-ticket, m-card10 en m-daypass), biljetten voor een enkele rit en rittenkaarten (Lijnkaarten) worden niet duurder’, aldus De Lijn.

Dat betekent dat 1,80 euro de laagste prijs blijft voor een kaartje van een enkele rit. Die prijs betaal je als je je ticket via een smartphone-app koopt (het zogenoemde m-ticket). Ook de prijs van de m-dagpas verandert niet: 6 euro.

De Lijn raakt ook niet aan de prijs van de tienrittenkaarten: digitaal kosten die 15 euro (m-card10), op papier is dat 16 euro (Lijnkaart). En ook de prijs van een enkel biljet dat je bij de chauffeur koopt (3 euro), en het groepstarief vanaf tien personen (1,30 euro per persoon) veranderen niet.