Van der Poel soleert in Zolder naar 18e zege van het seizoen, vroege lekke band nekt Van Aert

Geen verrassing in de wereldbekercross in Zolder vandaag. Mathieu van der Poel koos het juiste moment om ervandoor te gaan en soleerde met overmacht naar zijn 18e zege van het seizoen. De strijd achter hem was wel spannend, door de vroege lekke band van Wout van Aert en de kettingproblemen van Michael Vanthourenhout. Van Aert kende echter een uitstekende dag en reed alsnog overtuigend naar de tweede plaats , op ‘maar’ 15 seconden van Van der Poel.

Niet of, maar wanneer Mathieu van der Poel aan zijn solo zou beginnen. Dat is de vraag die iedereen zich stelde voor de cross in Zolder. Antwoord: de derde ronde. Wout van Aert was deze keer wel goed weg en nestelde zich vooraan. Maar het geluk zat ook vandaag niet aan de zijde van de wereldkampioen. Lekke band in ronde één en onze landgenoot kon voor de zoveelste keer dit seizoen gaan achtervolgen. Michael Vanthourenhout, Toon Aerts en Mathieu van der Poel lieten het niet aan h

Van der Poel duldde het gezelschap nog twee ronden, maaun hart komen en gingen met hun drieën op pad. r wanneer hij Van Aert ziet naderen is de Europese kampioen foetsie. Op het einde van de derde ronde heeft Aerts moeite op een helling, waardoor hij het gat met Van der Poel moet laten vallen. Die twijfelt niet en trekt de gashendel vol open. Aan de meet is het verschil meteen acht seconden. Dag en bedankt.

Anonieme Stybar, ongelukkige Vanthourenhout

De tweede vraag van de dag: wat doet Zdenek Stybar in zijn eerste cross van de winter? Hij moest achteraan starten en probeerde stilaan op te schuiven. De Tsjech kon echter niet wegsteken dat het al even geleden was dat hij nog een cross op topniveau reed. Hij zou halfweg rond de 20e stek rondrijden met een 1’20” achterstand op Van der Poel.

Terug naar het front, waar Van der Poel nog maar eens een demonstratie opvoerde. Hij bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit tot een halve minuut. Daarachter leek Michael Vanthourenhout de sterkste en hij zette zijn mede-achtervolgers op een tiental seconden. De man van Marlux-Bingoal schoot echter zichzelf in de voet met een vermijdbare slipper, waardoor hij de rest dichter liet komen. Het bleek de voorbode van nog meer pech, want niet veel later stond hij te voet. Problemen met de ketting en weg podiumplaats. Vanthourenhout moest enkele honderden meters te voet afleggen tot de materiaalpost. Bij het uitkomen ervan telde hij twee minuten achterstand op Van der Poel.

Met nog vier ronden voor te gaan waren de eerste achtervolgers zo Hermans, Aerts, Van Aert en Nieuwenhuis. Van dat groepje was de wereldkampioen wel met voorsprong de sterkste. Hij versnelde in de zesde ronde (op negen) en kreeg de jonge Nieuwenhuis mee. Een ronde later draaide Van Aert de turbo helemaal open en speelde hij ook de Nederlander kwijt. Meer zelfs: Van Aert verkleinde zijn achterstand op Van der Poel en kwam tot op 20”. I

Dichter zou hij niet komen op een alweer ongenaakbare Van der Poel, al moet deze prestatie Van Aert opnieuw vertrouwen geven na ook al een sterke cross in Namen. Voor Van der Poel is het de 18e zege van het seizoen.

- Uitslag-

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

3. Joris Nieuwenhuis

4. Thijs Aerts

5. Laurens Sweeck