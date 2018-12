Een haardvuur, gouden piano en ontbrekende kerstboom: deze royals krijgen kritiek op hun kersttoespraak

Koning Filip is niet de enige royal in Europa die kritiek krijgt op zijn kersttoespraak. Veel mensen over het feit dat hij speecht voor een knetterende haard in het paleis. Over het kanaal is het de Queen het mikpunt van spot en ook koningen WIllem-Alexander en de Spaanse vorst Felipe krijgen er verbaal van langs.

Koning Filip

Onze koning wordt “hypocriet” genoemd. Hij zit in een stoel voor een weelderig versierde kerstboom en een knetterende haard te praten over issues, waaronder onder meer het klimaat. En het is net dat onderwerp dat niet strookt met het vuur achter hem. Kritische kijkers merken op dat houtkachels, pelletkachels en open haarden extreem schadelijk zijn voor het milieu en dat uitgerekend de vorst het goede voorbeeld zou moeten geven in plaats van een belangrijke peiler van de ‘Green Deal’ aan zijn koninklijke voeten te vegen.

Beste @MonarchieBe, zeer mooie kerstboodschap met een terechte oproep rond het klimaat. Suggestie om volgend jaar het open haardvuur te schrappen. Geen detail in de strijd tegen fijn stof en klimaatopwarming. #LeadByExample pic.twitter.com/k79rStRWqP — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) December 24, 2018

Een monarch die vanuit één van zijn paleizen voor het haardvuur met alle deuren wagenwijd open oproept om ongelijkheid, armoede en klimaatverandering aan te pakken. ??‍????‍????‍?? Prettige kerst voor de rest! ?? https://t.co/Vi7CqsgPRE — ???????????? ???????????????? ??‍?? (@slecluyse) December 24, 2018

Koningin Elizabeth

De Britse Queen richtte zich tot het volk vanuit een luxueuze kamer. De haard brandde niet - er stond zelfs een feestelijk bloemstuk in. Maar in haar geval veroorzaakte de gouden piano in de achtergrond een storm van kritiek. Het instrument is volgens velen te decadent en “bewijst dat de koningin totaal geen voeling heeft met de realiteit”. Meer nog: het komt beledigend over voor wie elke maand moet krabben om de eindjes aan elkaar te krijgen.”

Multi-billionaire tells people to be nice to others at #Christmas. A decade of austerity, massive homelessness and food bank usage, yet no irony in a room dripping in gold as the setting for #Queen's speech. Is that piano made out of gold? How many homes could that have paid for? pic.twitter.com/TAr5PkQsmd — ????Festive Kristian Harstad???? (@KristianHarstad) December 26, 2018

The sight of the Queen talking about poverty with a gold piano , gold clock and gold fire guard in the background really does say everything about what is wrong with this country ?? — ???????? (@rich_aspsafms) December 26, 2018

Koning Willem-Alexander

Bij onze noorderburen valt het decor waarin de koning zijn kersttoespraak verkondigt ook niet in de smaak. De reden? Het interieur is te neutraal. “Waar is die kerstboom?”, vragen velen zich af via Twitter. “Gaan we met Kerstmis ook tradities afschaffen, zoals bij Sinterklaas?”, schrijft iemand anders die het nut niet inziet van de afwezige kerstboom.

En ja hoorrrrrrr......daar was ie.

De #kersttoespraak ZONDER kerstboom. Net als sinterklaas zonder zwarte Piet gaan we ook met kerst op weg naar het afschaffen van tradities.

Of heb ik iets gemist ? Is er een andere reden ? pic.twitter.com/cXWjfuQC1B — Ik houd van Holland (@dezalnietemin) December 25, 2018

Mooie kerstboom trouwens sire! Serieus blij dat u deze voor vele Nederlanders zo waardevolle en warme traditie in ieder geval niet zomaar overboord flikkert. Dank daarvoor.



Oh wacht...#kersttoespraak pic.twitter.com/obf94cJJqA — widtvoet (@widtvoet) December 25, 2018

Koning Felipe

In Spanje is het vooral rond de inhoud van de jaarlijkse kerstboodschap te doen. Terwijl pro-grondwettelijke partijen zijn oproep voor vreedzame co-existentie toejuichen, worden zijn opmerkingen door Catalaanse en Baskische nationalisten sterk bekritiseerd. Regiopremier van Catalonië Joaquim Torra i Pla zegt dat er in Catalonië geen probleem is wat betreft co-existentie en dat de democratie en justitie in de ogen van het Catalaanse separatisme niet deugen.