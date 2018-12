“Ontbijt overslaan doet risico op diabetes stijgen”

Voor wie het ontbijt regelmatig overslaat, is het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen een derde groter. Dat suggereert een Duitse studie van het Diabatescentrum in Düsseldorf, verschenen in het wetenschappelijk vakblad Journal of Nutrition.

Een team wetenschappers onder leiding van dokter Sabrina Schlesinger heeft gezondheidsgegevens van bijna 100.000 mensen, die deelnamen aan zes eerdere gezondheidsstudies, onder de loep genomen. Daaruit konden de vorsers afleiden dat wie geregeld het ontbijt overslaat, 33 procent meer kans heeft om diabetes type 2 te ontwikkelen. Bij wie vier keer per week de eerste maaltijd van de dag overslaat, stijgt dat risico zelfs naar 55 procent.

Volgens de onderzoekers leidt het skippen van het ontbijt ertoe dat de mensen later op de dag meer ongezonde snacks gaan eten en dus meer calorieën binnenkrijgen. “Ze eten doorgaans ook een grotere lunch en die leidt tot grotere glucose- en insulinepieken. Die zijn niet goed voor het metabolisme en verhogen de kans op de aandoening.”

Overgewicht? Grootste risico

Ironisch genoeg bleken de mensen met overgewicht een grotere kans te hebben om het ontbijt over te slaan omdat ze - ten onrechte - denken dat dit hun totale calorie-inname zou verminderen. De wetenschappers waren bang dat dit de uiteindelijke onderzoeksresultaten zou beïnvloeden, omdat mensen met overgewicht sowieso al meer kans hebben om diabetes te ontwikkelen. Dat was uiteindelijk niet het geval. Zelfs wanneer er rekening werd gehouden met overgewicht, bleken mensen - ongeacht hun gewicht - 22 procent meer risico te lopen om de aandoening te krijgen als ze niet ontbijten.

Schlesinger benadrukt dat een ontbijt met veel volkorenproducten, granen, weinig rood vlees en suiker een goede manier is om de dag te beginnen en het gezondheidsprobleem te voorkomen. “Deze voedzame keuze geeft je een vol gevoel tot aan de middag, waardoor je minder zin zal hebben in snacks. Zo’n ontbijt zal ook de verscheidenheid aan essentiële voedingsstoffen in je eetpatroon bevorderen.”

Bekijk hier de publicatie van het onderzoek.