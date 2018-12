Soap rond het losrijden van Wout van Aert kent nieuwe episode: “Regel die is voorbijgestreefd”

De aftelklokdiscussie na de cross in Namen zorgt mogelijk voor een aanpassing van het UCI-reglement. De huidige regel schrijft voor dat de podiumceremonie van het veldrijden meteen moet beginnen wanneer de laatste renner over de meet rijdt. In de meeste crossen is dat zo’n zes à zeven minuten. “Een regel die is voorbijgestreefd”, zegt Christelle Reille, veldritverantwoordelijke van de UCI.

“Veldrijden is een extreme wintersport. Stel u voor dat het zou sneeuwen of hard vriezen, dan zijn renners nooit gewassen en opgewarmd op zeven minuten tijd. Voor ons primeert de gezondheid van de renner boven de strikte naleving van de regelgeving. Daarom knepen wij ook steeds een oogje toe, toen de renners pas op het podium verschenen enkele minuten nadat de laatste renner over de meet kwam.”

Sinds een maand heeft Wout van Aert de gewoonte om na de cross eerst los te rijden op de fiets. Zijn cooling down zorgde voor frustraties bij de andere crossers – waaronder niet in het minst Mathieu van der Poel, omdat zij daardoor langer dan voorzien moesten wachten om aan de podiumceremonie te kunnen beginnen.

De UCI onder leiding van Peter Van Den Abeele en Reille besloot om in te grijpen en bij wijze van experiment in de cross van Namen een aftelklok te installeren. Wanneer de derde renner uit de wedstrijd over de meet kwam, begon de aftelklok van tien minuten. Eenmaal de klok op nul stond, moest de podiumceremonie meteen beginnen. “Wij vonden dat een goed idee. Een verbetering en verduidelijking van het huidige reglement. Zo weten de verzorgers precies hoeveel tijd ze hebben om een renner om te kleden of te wassen. En als de renner in die tien minuten liever op de rollen rijdt dan zich wast, is dat een vrije keuze”, zegt Reille. Ook bij de juniores, beloften en dames werd de aftelklok gehanteerd, maar in de coulissen klinkt het dat het vooral werd ingevoerd om Van Aert wat onder druk te zetten.

Middenweg

In de aanloop naar de cross van Namen nam Peter Den Abeele contact op met Wout van Aert en legde hij het principe van de aftelklok uit. Alleen werd er niks afgesproken over de duur van de aftelklok. Een fout. Toen Van Aert na de cross zag dat de klok maar tien minuten telde, reageerde hij dan ook behoorlijk geïrriteerd. Iets waarvoor hij zich een dag later excuseerde.

Reille pleit ervoor om de aftelklok-procedure nog even in stand te houden. Het wordt ook vandaag toegepast in Zolder. “Na het seizoen kunnen we dan bekijken hoe we het reglement moeten aanpassen tussen het tijdstip van het slot van de cross en het begin van de podiumceremonie. “We willen de professionalisering van de veldritsport (cooling down na de wedstrijd, red.) niet tegenhouden. Maar voorlopig houden we het op de tien minuten aftelklok nadat de derde over de meet is gereden. We hopen ook dat alle partijen zich hiermee kunnen verzoenen”, aldus Reille.