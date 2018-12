Marianne Vos pakt al voor de zevende keer de bloemen in Zolder, Sanne Cant is derde na spannende strijd

Marianne Vos heeft de Wereldbekermanche van Zolder op haar naam geschreven. De Nederlandse was landgenote Lucinda Brand te snel af in de slotronde na een spannende strijd. Onze landgenote Sanne Cant legde beslag op de derde plaats. Het is al de zevende keer dat Vos wint in Zolder. Ze blijft ook leidster in de Wereldbeker en vergroot haar voorsprong op wereldkampioene Sanne Cant.