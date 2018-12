Meghan en Kate weer beste maatjes na eis van koningin Elizabeth om “vrede te sluiten”

Op kerstdag drukten Kate en Meghan alle geruchten over een ruzie de kop in door samen en overduidelijk als goede maatjes naar de traditionele misviering te gaan. Volgens bronnen binnen het paleis was het koningin Elizabeth zelf die tussenbeide kwam en de twee hertoginnen opriep om op te houden met het geruzie.

Het regende geruchten over de twee bekendste Britse hertoginnen die elkaar niet meer zouden kunnen luchten of zien. Voor haar huwelijk met prins Harry zou Meghan Markle Kate in tranen hebben doen uitbarsten en er werd ook geroddeld dat beide aangetrouwde royals tegen elkaar streden om in de spotlights te kunnen staan. Van vijandigheid was er echter geen spoor toen de hertoginnen naar de kerk gingen op kerstdag. Meghan legde zelfs een helpende hand op de rug van haar schoonzus toen Kate een trapje besteeg.

Insiders claimen echter dat nog niet alles koek en ei is tussen de twee en dat Kerstmis erg “ongemakkelijk” was. “Maar het alternatief was nog meer negativiteit en het was het niet waard om op Kerstmis daarover na te denken”, klinkt het in de Britse krant the Sun. Meghan en Kate zouden dan ook “erg verschillende personen zijn”, maar begroeven de strijdbijl voor de Queen en prins Charles.