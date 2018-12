Met deze oefening raak je weer helemaal fit na de feestdagen

Nog niet veel aan sport toegekomen in deze feestperiode? Dan is er één oefening die je straks weer in sneltempo fit kan krijgen: de burpee.

Volgens de Londense personal trainer James Pisano, kun je met deze fitnessoefening heel je lichaam trainen. Het enige wat je nodig hebt is een beetje plaats en tijd. In een paar seconden kun je al je hartslag omhoog krijgen en bijna elke spier in je lichaam uitdagen.

Hoe het werkt? Spring zo hoog als je kan en ‘gooi’ je lichaam vervolgens tot dicht tegen de grond. Je hart en longen fleuren er meteen van op, maar deze techniek kan belastend zijn voor je gewrichten. Daarom stelt de trainer aan de Britse krant Metro voor om de oefening vertraagd uit te voeren voor een verlaagde kans op blessures, maar zonder inboeten qua effectiviteit.

Start in een hoge plank en doe een push-up. Breng hiervoor je borst naar de grond en duw jezelf weer omhoog. Breng nu je voeten naar je handen toe met een sprongetje en spring omhoog vanuit een squat-positie. Herhaal de oefening tien keer en rust even uit. Herhaal de set daarna nog drie keer - veertig burpees is een goed aantal om op te mikken. Bekijk hieronder naar het voorbeeld van de trainer:

Extra tips:

Blijven ademen. Haal diep adem en let erop dat je ademhaling regelmatig verloopt. Dan kun je de training langer volhouden.

Ben je aan het herstelen van een blessure, spring dan niet omhoog. Het werkt ook als je gewoon rechtstaat op momenten waarop je anders zou springen tijdens de oefening.

Na de sprong vanuit de squat, land je best op je hielen in plaats van op de bal van je voet. Dit maakt je achterwerk strakker en voorkomt pijnlijke kuiten.