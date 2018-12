Kerstboom met een boodschap

Lanaken - Vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken hebben een ludieke kerstboom versierd met zwerfvuil dat ze verzamelden langs hun natuurreservaat Oude Weerd.

Zwerfvuil is bij veel Lanakenaren een grote bron van ergernis. De moeilijkste stap in de strijd tegen zwerfvuil is die van bewustwording naar aanpassing van het gedrag. Daarom kiest de gemeente voor de harde aanpak: overtreders krijgen een fikse boete.

De meeste bewoners dragen zorg voor hun buurt. Een groep van ondertussen 71 vrijwilligers ruimt regelmatig zwerfvuil in hun wijk of in natuurgebieden op. Dit doen ze onbezoldigd. Ze ontvangen witte vuilniszakken, handschoenen en grijpers. De technische dienst haalt op afroep de zakken op.