Ryan Cortjens boekt in bevroren Heusden-Zolder zesde zege op rij bij junioren, Thibau Nys valt naast podium

Ryan Cortjens heeft woensdag de Wereldbekermanche veldrijden in Heusden-Zolder op zijn naam gebracht. Hij haalde het voor de Nederlander Luke Verburg en de Brit Lewis Askey.

Europees kampioen Pim Ronhaar was net zoals in Namen niet van de partij. De Nederlander kampt met ziekte en ziet zo enkele belangrijke wedstrijden op rij door de neus geboord. Cortjens, ook zondag aan het feest op de Citadel, nam de kopstart, voor Witse Meeussen en Luke Verburg. Ook de Duitser Tom Lindner en Ward Huybs pikten aan. Na één ronde telden we dus vijf leiders op de snelle omloop die er lichtjes bevroren bijlag.

Het was Cortjens die een paar keer versnelde en de derde ronde met enkele lengtes voorsprong aanvatte. In geen tijd sprokkelde hij 18 tellen bonus en die zou hij niet meer afgeven, integendeel met nog twee rondes voor de boeg, telde hij al een halve minuut voorsprong op een grote achtervolgende groep.

Ryan Cortjens vliegt met meer dan 25,6 km/u gemiddeld over de omloop in Zolder. pic.twitter.com/NdtqgIjbki — Start-box Live (@StartboxLive1) 26 december 2018

Het was uiteindelijk Luke Verburg die naar plek twee zou snellen op 21 seconden, in de strijd om de derde plaats vocht Thibau Nys een strijd uit met Lewis Askey en het was de Brit die het haalde voor de jongste Nys.

Foto: Photo News

Het is de zesde overwinning op rij voor Cortjens. Eerder toonde hij zich de beste in Namen, Zonhoven, Overijse, Essen en Hasselt. Een paar weken voordien bracht hij ook de Superprestige in Gavere op zijn naam.

Witse Meeusen, zevende in Heusden-Zolder, behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 243 punten, Ryan Cortjens schuift op naar plek twee met 153 punten.